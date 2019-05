Astrologia: i Segni di Terra e le loro caratteristiche

I tre Segni di Terra sono il Toro, la Vergine e il Capricorno. L’elemento Terra è considerato simbolo di stabilità, concretezza, perseveranza, materialità, economia, fermezza di carattere, organizzazione, praticità, manualità e realizzazione.



Spesso, quando nel proprio Tema Natale vi è una forte preponderanza dell’elemento Terra, si tende a dare molto risalto nella propria vita a tutto ciò che è materiale: una bella casa, una macchina costosa, un partner benestante oppure un conto in banca ricca. L’economia è sicuramente una materia importante per questo elemento. Potrebbero esserci inoltre dei talenti marcati in tutti i lavori di tipo manuale.



Nel Toro, degno rappresentante dei Segni di Terra, troviamo la virtù della pazienza e della tenacia. Il Toro ha bisogno di vivere nel comfort e va in ansia quando non ha tutte le sicurezze materiali o economiche di cui ha bisogno. Il suo contatto con la Terra si evince anche dalla carnalità che va cercando nelle sue relazioni e soprattutto nel sesso. Il Toro è fortemente attaccato a ciò che lo nutre, incluso quindi il cibo.



Nella Vergine si può osservare un altro aspetto di questo elemento: la capacità di calcolare tutto nei minimi dettagli, per poi programmare e pianificare qualsiasi tipo di evento in base a quel che è utile. La Vergine ha bisogno di trovare ogni cosa al proprio posto e non ambisce a fare voli pindarici proprio perché preferisce vivere con i piedi ben saldati per terra.



Il Capricorno viene spesso paragonato ad una roccia proprio perché non è facile scalfire la sua corazza. In lui possiamo trovare la devozione al proprio lavoro, che permette di creare delle solide basi per una quotidianità senza troppi colpi di scena. Il Capricorno ha bisogno di tenere tutto sotto controllo e diventa spesso un punto di riferimento per tante persone.