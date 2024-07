Wanderlove: mettersi in viaggio in cerca dell’amore

Wanderlove è un termine che nasce dalle due parole Wander, vagabondaggio e love, amore. Il Wanderer, ossia il viandante, era una figura molto cara ai poeti dei pre-romanticismo tedesco: rappresentava l’uomo inquieto, continuamente in movimento alla ricerca di se stesso e del significato dell’esistenza, in preda a un tormento interiore che lo spingeva a muoversi senza sosta. Il vagabondo contemporaneo, invece, è una persona spesso in viaggio o che, in ogni caso, è disposto a spostarsi per raggiungere i suoi obiettivi. Ad esempio, ci sono wanderluster, ossia i viaggiatori instancabili, sempre alla ricerca di luoghi nuovi da esplorare, per i quali il viaggio in sé conta più della meta da raggiungere. Il Wanderlove, in modo analogo, è chi cerca l’amore anche al di fuori della propria zona di residenza ed è disposto ad andare anche in capo al mondo pur di trovarlo. Attenzione però: il fenomeno dei wanderlove, che secondo molte autorevoli testate americane sta diventando il fenomeno di dating di questi ultimi mesi, non ha niente a che vedere con il turismo sessuale. Il nomade dell’amore non è in cerca di luoghi del mondo in cui una legislazione permissiva permette di assecondare desideri sessuali che altrove sono considerati deprecabili e che non sono consentiti: il nomade dell’amore cerca una relazione affettiva stabile e si allontana da casa per dare nuovo respiro e più possibilità alla sua ricerca. La reclusione sofferta nei mesi del Covid ha probabilmente giocato un ruolo di un certo rilievo, scatenando il desiderio di libertà e di movimento, anche quando si tratta di innamorarsi. Il termine Wanderlove è stato di fatto introdotto dalla piattaforma di dating Bumble, che nel 2022 ha lanciato un sondaggio su 10.000 utenti. Il 33% si è dichiarato aperto all'idea di uscire con qualcuno che vive a distanza e il 14% non ha scartato l’dea di trasformarsi in nomade digitale dell’amore.