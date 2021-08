Una parola che evoca subito scenari da incubo: tradimento . Proprio noi, che siamo sempre state paladine della fedeltà, siamo incappate nel peggiore dei peccati per una coppia, quel venir meno alla fiducia di cui siamo paladine e che volevamo fosse il nostro punto di forza nella relazione. Possiamo però provare a perdonarci : un errore può capitare a tutti prima o poi: qui qualche suggerimento per non soccombere sotto il peso del senso di colpa .

Capita a tutti (più o meno): e diciamolo, di scappatella non è mai morto nessuno. Quel tradimento occasionale, che non ha implicazioni di sorta, nessun coinvolgimento, nessuna prospettiva, né numero di telefono (cancellare rigorosamente ogni messaggio è fondamentale!), ci gratifica. E’ stato bello, sicuramente, ha aumentato la nostra autostima, ma non per questo siamo disposte a mettere in discussione il nostro rapporto. La coscienza sporca tuttavia si fa sentire: ecco perché è importante saper gestire al meglio i nostri sentimenti una volta tornate a casa dimenticando l’accaduto e rialzando l’asticella della nostra relazione.

Perché è successo? Una bella domanda a cui è difficile dare una risposta. Che il tradimento ci sia stato per soddisfare la voglia di trasgressione, per cercare quelle conferme che forse un po’ mancavano, oppure perché quel tizio ci piaceva, non è più rilevante, anzi non importa proprio. Invece di arrovellarsi, sarebbe forse più opportuno chiedersi se nella nostra coppia tutto va a gonfie vele con il partner oppure no: ci sentiamo trascurate, oppure non particolarmente soddisfatte tra le lenzuola, oppure decisamente scontate e prive di interesse. Fare chiarezza in noi stesse è opportuno, perché potrebbe esserci sfuggito un campanellino d'allarme che invece merita attenzione.

Dirlo o non dirlo? La sincerità a volte può non essere una buona idea, meglio puntare su un sereno silenzio. Confessare i nostri peccati può lavare la coscienza rendendo più il fardello più leggero, ma venire a sapere del tradimento farà soffrire terribilmente il nostro lui. Una mezza verità è da preferire: possiamo raccontare le cose belle che ci sono capitate, sorvolando sui dettagli che certo non arricchirebbero il nostro rapporto, tutt’altro. Sembra impossibile oggi, ma col tempo tutto diventerà uno sbiadito ricordo fino a cancellare completamente quel che è successo.

Nessuno è perfetto: non avremmo mai pensato che potesse accaderci, tuttavia abbiamo tradito e questo ci ha fatto capire quanto possiamo essere imperfette. Una buona ragione per ricordare prima di tutto a noi stesse che sbagliare capita a tutti. Saper perdonare gli altri è una virtù straordinaria, ma anche saper perdonare noi stesse è importante: usiamola per noi e anche per il nostro partner se mai capiterà. Mai ergersi su un piedistallo prima di essersi fatte un vero esame di coscienza: tradire può servire a renderci più comprensive e più indulgenti, qualità di enorme valore nella vita di coppia.

Fai tesoro dell’esperienza: piangere sul latte versato non ha senso. Piuttosto, proviamo a capire se il tradimento, pur non voluto, ci può per caso tornare utile. Una imprevista scappatella, ad esempio, può darci una scossa e aiutarci ad uscire dalla noia della routine, oltre a ricordarci che il nostro lui è quello con cui vogliamo stare e starci bene. Una infedeltà occasionale può servire a mettere un po' di pepe sotto le lenzuola: la fantasia e le armi di seduzione non ci mancano di sicuro. Sì dunque a lingerie maliziosa e coccole per un incontro riparatore ad alto tasso di passione.