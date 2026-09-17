Sex appeal senza età: perché il desiderio femminile matura dopo i 40 anni

Eppure, nonostante le conversazioni sul piacere sessuale siano sempre più diffuse, un numero elevato di donne sente ancora che i propri bisogni non siano pienamente considerati nelle relazioni di lunga durata. Tra le donne della popolazione generale a livello internazionale, il 48% tra i 25 e i 34 anni afferma che il proprio piacere è stato una priorità durante tutta la relazione, rispetto ad appena il 39% delle donne tra i 45 e i 54 anni2. Percentuale che in Italia scende al 44% tra i 25 e i 34 anni e al 34% tra i 45 e i 54 anni.