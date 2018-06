Per un amore al top non dimenticarti i preliminari

Donne e uomini hanno tempi diversi in tutto e nell'eros a maggior ragione. I preliminari però sono graditi a entrambi i partner, perché accendono il desiderio e preludono a incontri ravvicinati carichi di passione.



Tieni il tempo: le signore hanno bisogno di un certo tempo per raggiungere il massimo del piacere: prendersi il tempo che serve è il primo passo per cambiare la vita di coppia. La fretta è sempre una cattiva consigliera e nell'amore andrebbe proprio dimenticata.



Accorcia le distanze: iniziamo i preliminari… prima! Per esempio, mentre siamo ancora in ufficio o al lavoro. Con il sexting i messaggi al partner assumono una sfumatura hot e stuzzicano l'attesa.



Come le sirene: senza eccessivi ripensamenti, nella nostra intimità possiamo e dobbiamo osare. Troviamo il modo di incantare il nostro partner lasciando fuori dalla camera da letto imbarazzo verso il proprio corpo, tabù e vergogna che magari si sono stratificati a causa di un'educazione eccessivamente rigida. Diamoci una chance!



La parentesi rosa: il bacio è sempre terribilmente coinvolgente e accende i sensi. Mai dimenticare di cominciare un incontro amoroso tralasciando i baci. Il bacio ci avvicina all'latro emotivamente, ci dà il tempo di scaldarci e ci aiuta a lasciarci andare.



Un aiutino: se soffriamo di qualche disturbo possiamo aiutarci con i lubrificanti, che aiutano a eliminare il dolore e possono costituire un delizioso ingrediente con cui stuzzicare il partner. Ce ne sono di ogni tipo, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta.



Come estranei: la scontatezza è certamente da evitare nella coppia. Possiamo provare a riguardarci anche in mezzo alla gente per ricominciare a flirtare. Spesso dimentichiamo quanto sia piacevole e altamente sensuale continuare a scegliersi e considerarsi amanti, anche dopo anni insieme.



Abbasso la velocità: quando la relazione si consolida, non è più necessario prendersi subito, qui e ora come se non ci fosse un domani. Il segreto del piacere è procedere con calma assaporando il momento, attimo per attimo.



Trova il ritmo: ce lo insegnano in palestra e nei corsi preparto: il controllo della respirazione e il ritmo giusto sono fondamentali per il rilassamento del corpo e aiutano la connessione con le nostre emozioni. Inspirare, espirare: un gesto semplice che ci aiuta a prenderci il tempo che serve. La passione non ha il timer.. per fortuna!