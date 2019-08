La prima vacanza a due: gli errori da evitare

Non fingiamo di essere chi non siamo – Le differenze sono il sale della vita e di un sano rapporto a due: è quasi impossibile avere lo stesso carattere o affrontare la vita in modo identico. Non rinunciamo a quello che siamo: mostrarci diversi dalla nostra vera realtà è un’impresa quasi impossibile, oltre che molto faticosa, tanto vale lasciar perdere fin dall’inizio. Inutile fingersi una cuoca provetta se odiamo pentole e fornelli e andiamo in crisi per qualsiasi preparazione al di là di una pasta al sugo o di un uovo sodo: meglio mettere le carte in tavola e barattare il lavoro in cucina con un’altra mansione: se lui si incarica dei fornelli, noi possiamo occuparci di rigovernare dopo cena.



Non tacere la nostra opinione - Assumiamoci la responsabilità di esprimere a parole e con chiarezza quello che pensiamo e che desideriamo, senza aspettare che sia lui a interpretare i nostri silenzi e i nostri sguardi. La gita che lui ha in mente ci sembra troppo faticosa o il ristorante che a lui piace tanto non è di nostro gusto? Diciamolo e basta, senza mettere su il broncio e aspettare “che lui ci arrivi da solo”. Da lì potremo aprire un confronto, scegliere qualcosa che soddisfi entrambi o concordare una controparte per la volta successiva.



A proposito di contrattempi – A volte quando si viaggia si può incappare in qualche disguido o difficoltà, ad esempio sbagliare strada o ritrovarsi in un hotel che non è esattamente quel che si pensava. Allentare la tensione è fondamentale: una bella risata rende complici e aiuta a fare buon viso a cattivo gioco. A distanza di qualche tempo, queste esperienze ci susciteranno solo un sorriso.



Non dimentichiamo l’orologio – E’ vero, siamo in vacanza, ma il tempo continua ad avere un suo significato. Presentarsi in orario a un appuntamento o a un incontro non è solo questione di buona educazione: significa mostrare rispetto per il tempo altrui, a casa come in vacanza. Specie se siamo in gruppo, avere una tabella di marcia, per quanti rilassata, è fondamentale. Se non possiamo farcela, concordiamo almeno dei luoghi e delle modalità di incontro che redano piacevole e interessante il momento in cui si attende di riunirsi tutti.



Non rinunciamo a uno spazio nostro – Condividere luoghi, movimenti, interessi è parte fondamentale per una vacanza ben riuscita, ma anche conservare un po’ di spazio per sé, per rilassarsi a modo proprio, può essere molto importante. Avere una mezza giornata o un giorno da trascorrere come preferiamo può essere una pausa di sfogo, utile per riposare davvero e per ritrovare la compagnia reciproca con più gusto la sera.



Non rinunciamo al buon umore e al sorriso – Non lasciamoci innervosire dalle piccole cose che vanno storte o dai piccoli malintesi dello stare insieme. Di solito, in vacanza ci si scontra per motivi non gravi: nulla che non possa essere risolto con un po’ di buona volontà e di spirito di organizzazione. In ogni caso, facciamo di tutto per risolvere la questione in fretta e senza perdere il sorriso. In fondo, le vacanze sono troppo brevi per poter perdere anche solo un momento.