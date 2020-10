Eros: cinque suggerimenti utili per una vita di coppia da dieci e lode

Giocare con malizia è il segreto per stuzzicare il partner e tenere alto il fuoco della passione , che soprattutto nelle relazioni di lunga durata rischia di scivolare nella noia . Per scampare il pericolo di affossare la vita intima , ecco qualche idea per affrontare le giornate più fredde scaldando il cuore e riaccendendo il desiderio .

Condivisione e intimità: ritornando alla vita di tutti i giorni (o quasi) inevitabilmente ci si saluta al mattino er poi ritrovarsi alla sera stanchi e magari pieni di pensieri. Niente di più facile che il nervosismo faccia nascere incomprensioni, che alla lunga prendono il sopravvento sull'empatia iniziale. Attenzione: quando smettiamo di condividere le nostre emozioni e i nostri pensieri iniziamo ad allontanarci e se non stiamo attenti la distanza può diventare un baratro insormontabile con buona pace della vita di coppia. Il rimedio per aggiustare il clima e prepararci a una serata a base di coccole? Più semplice di quanto non si pensi: è sufficiente rompere il silenzio e l'isolamento chiedendo anche solo "Come stai?". Una domanda che può essere il grimaldello in grado di scardinare musi e malumore e aprire il cuore all'altro. Raccontarsi senza timore e senza paura di essere giudicati o fraintesi è il miglior preludio a una vera intimità, a cui far seguire una notte ad alto tasso di passione.

Imprevedibile, sempre: la scontatezza non è certamente l'arma migliore per tenere viva la vita di coppia e rafforzare la relazione. Aggiungere un po' di pepe alla relazione è sempre un'ottima idea, stimola la creatività e la voglia di mettersi in gioco. Abbandoniamo senza indugi la noiosa routine e lanciamo un'idea capace di sorprendere il partner. Non occorre fare nulla di strano, anche una gita fuori porta, un picnic a sorpresa, un concerto o un weekend tutto per noi possono risultare speciali e super graditi. L'anniversario si avvicina? Prenotiamo una fuga romantica, senza però rivelare alcunchè sulla meta, le attività o altro, ma forniamo solo qualche dettaglio per preparare il bagaglio: le sorprese piacciono sono sempre e un paio di giorni fuori dall'ordinario sapranno regalarci entusiasmo e felicità, oltre che la voglia di strapazzarci sotto le lenzuola.

Svago e riposo: la frenesia e l'ansia sono acerrime nemiche della vita di coppia. Per ritrovare l'intimità perduta o per stuzzicare il partner un po' addormentato, non dimentichiamo che dedicarci del tempo è quanto di meglio possiamo fare. Terme o spa vanno benissimo per trascorrere qualche ora in assoluto relax, tenendo lontani problemi e cellulare. Se ci è possibile, organizziamo un pomeriggio all'insegna delle coccole, da passare vicini, vicini lasciandoci accarezzare dall'acqua. Ritrovare il contatto fisico aumenta il senso di intimità e riaccende il desiderio. Una volta assaporati i piaceri delle terme, la conclusione della giornata tra le lenzuola sarà un finale al top.

La curiosità stimola il desiderio: essere curiosi stimola la voglia di scoprire ed è terribilmente eccitante. Per stimolare il desiderio, proviamo a condividere un'attività, magari qualcosa che non abbiamo mai provato prima: una nuova esperienza da vivere insieme unisce, diverte e ha il sapore elettrizzante dell'inesplorato. Una domenica da trascorrere all'aria aperta, magari andando a raccogliere castagne e a mangiare nella trattoria in cui da tempo volevamo provare le specialità, un giardino da coltivare o un terrazzo da risistemare insieme, una cena da preparare per gli amici e i familiari: le idee possono essere tante, lasciamo che a scegliere sia lui, il meglio tanto arriverà dopo basta saper condurre bene il gioco.

Una risata liberatoria: perché la vita di coppia sia solida e non si arrenda all'usura del tempo, non dimentichiamo la sana abitudine di ridere. Affinché si accenda l'entusiasmo e diventi contagioso, occorre lasciarsi andare, lasciando perdere il controllo e sentendoci liberi di esprimerci come ci piace di più. Mai smettere di giocare, di perdere tempo insieme, di sorridersi e soprattutto di divertirsi. La spensieratezza di quando ci siamo conosciuti non ha smesso di esistere, più semplicemente va riscoperta e rivissuta. Non diamoci per scontati, al contrario: trasformiamo ogni giorno in un'avventura da progettare insieme mano nella mano.