Due cuori e una vacanza: divertirsi può essere terapeutico

Non raggiungibile: la prima regola da rispettare durante le vacanze è: spegnere il telefono! Le giornate libere sono così rare che godersele fino in fondo è d'obbligo. Dormire fino a tardi, fare colazione a orari improponibili e trascorrere una giornata all'insegna dell'ozio senza far nulla sarà davvero molto salutare per la nostra relazione.



Tieni il tempo: nulla può comprare il tempo. Il tempo scandisce ogni momento della nostra vita, inesorabilmente. Regaliamo quindi al nostro partner qualcosa di molto, molto prezioso: dedichiamogli una volta tanto il nostro tempo migliore, quello speso in coccole e abbracci affettuosi. Tutto sarà decisamente più bello e coinvolgente.



Fantasticare: la nostra famiglia è importantissima, il nostro lui anche e a maggior ragione se è il nostro compagno di vita e il padre dei nostri figli. Trascorrere insieme momenti gioiosi e all'insegna della serenità è il regalo più grande che ci possiamo fare.



Take it easy: con le feste può salire il livello di stress legato alle cose da preparare, ai regali da acquistare. La proposta è di evitare di trascinare il nostro partner in giro per interminabili sessioni di shopping e innervosirci nei negozi affollati. Proviamo a pensare a doni più semplici, magari esperienze o - perché no? - cibi e marmellate fatte da noi da regalare solo alle persone più care e a coloro a cui vogliamo bene. Il nostro lui sarà molto più tranquillo e le amiche molto più soddisfatte: cosa volere di più?



Eros alle stelle: se, come si dice, l'appetito vien mangiando, diamoci sotto: più si fa sesso, maggiore è la voglia di farlo! La passione è un allenamento quotidiano e va coltivata senza sosta. Anche le coppie di lunga data possono ritrovare una intimità più profonda quando non sono sotto pressione e quando i ritmi rallentano e consentono di prenderci cura l'uno dell'altro.



Lontano dai luoghi comuni: non occorre essere alternativi a tutti i costi, ma se non siamo stati precettati per qualche pranzo in famiglia, possiamo approfittare delle strade deserte del giorno di Natale. Quando per in giro non c'è nessuno, tutto assume un'aria davvero molto particolare e magica. Sì dunque al viaggio on the road, ma lasciamo perdere l'autostrada e tuffiamoci nelle strade secondarie alla scoperta di luoghi romantici e paesaggi sconosciuti.



Viva l'imprevisto: spesso la soluzione B è di gran lunga migliore della soluzione A: evitiamo dunque di perdere tempo e di stressarci per pianificare una fuga a due fin nel più piccolo dettaglio. Che si tratti di un magnifico Resort o di un piccolo Bed & Breakfast trovato all'ultimo minuto, non ha importanza: quello che renderà speciale la vacanza è molto più semplicemente la possibilità di viverla insieme. La complicità è un ingrediente fondamentale per la nostra relazione.



Ritorno alle origini: siamo sicure di ricordarci cosa ci piaceva quando abbiamo conosciuto il nostro lui? Con il tempo le cose cambiano, diventiamo più grandi e cambiano le priorità, i gusti e gli interessi, ma certe passioni non muoiono mai. Andare a caccia dei luoghi del cuore può essere molto romantico e un concerto, una mostra da visitare, un ristorante da riprovare insieme possono diventare molto coinvolgenti e suggestivi. Recuperare i nostri primi anni è molto emozionante e ci regala la consapevolezza di quanto cammino abbiamo fatto insieme: bello e speciale, assolutamente unico.