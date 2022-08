Un amore di dieta: scopri il modo più dolce per rimetterti in forma

E' acclarato, d'altra parte, che i

benefici del sesso

produzione di ormoni

ritmo cardiaco

luminosità della pelle

benessere e buonumore

villeggiatura.

sono davvero tanti: l'eros stimola la, accelera iltonificando l'apparato cardiocircolatorio e, ultimo ma non meno importante, regala. Ecco allora come migliorare la ginnastica in camera da letto per ritrovareanche dopo la

Vacanza

benefici

ormai è una parola archiviata, ma i suoipossono perdurare nel tempo: scopriamo come.



Per esempio, se tornati a casa

lo specchio

disfarci di quel chiletto di troppo

ginnastica decisamente gradevole:

ci riflette una immagine che ci fa storcere il naso, è il momento diche ha deciso di piazzarsi sul nostro addome o sui fianchi. Val la pena di provare a eliminarlo con unaquella tra le lenzuola!

L'importanza dei preliminari:

in vacanza dovremmo tenere lontano lo stress, quindi prendiamocela con calma e scaldiamo gli animi e non solo. I preliminari infatti sono importantissimi se, come dicono gli studi, le donne abbiano bisogno di circa venti minuti per raggiungere l'orgasmo. A parte questo, teniamo presente che mezz'ora di coccole valgono 100 calorie: un ottimo motivo per non andare subito al sodo e godersi del tempo per sé e per la coppia. L'amore e la fretta non sempre vanno d'accordo.

Prova con lo streap tease:

anche lasciar scivolare gli abiti pian piano, assaporare ogni momento di un incontro ad alto tasso di erotismo, oltre che infiammare la situazione è uno dei modi per bruciare calorie. Il calcolo ci dice che uno spogliarello vale circa 12 calorie consumate. Giocare a spogliare il partner quindi non solo può essere divertente ed eccitante, ma anche molto utile per una perfetta remise en forme.

Un mare (o una montagna!) di baci:

il bacio non è solo un apostrofo rosa, ma è un formidabile alleato per la dieta. Alcuni studi dimostrano che baciando è possibile consumare fra le 80 e le 100 calorie. Il bacio aumenta la complicità della coppia e rafforza la relazione: un rimedio naturale da assumere ogni giorno per tenere alta la passione e scongiurare il calo del desiderio.

Tonifica i muscoli:

il movimento fa bene, lo dicono tutti e non vi sono dubbi. Praticare il sesso permette di mettere in moto la muscolatura: addominali, pettorali, braccia, gambe e glutei vengono tutti sollecitati. Sperimentare posizioni nuove stimola la fantasia, aumenta l'intimità e migliora la linea.

Fai il pieno di ossigeno:

una respirazione corretta è sempre molto importante in palestra, ma anche nell'intimità. Quando ossigeniamo i tessuti la pelle torna luminosa e tonica, i muscoli si rilassano e la nostra mente si sente libera di godere ancor più della piacevolezza del rapporto.

Non dare nulla per scontato:

le vacanze hanno come caratteristica quella di farci dimenticare i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, motivo in più per dedicarci con calma all'esplorazione del corpo, nostro e del partner. Non esistono zone proibite, carezze imbarazzanti o - peggio - sconvenienti. Sgombriamo la mente e il cuore e lasciamoci andare: esploriamo insieme i corpi con delicatezza e curiosità, sarà divertente e utile per l'intimità della coppia.

Se si ama la tradizione:

nell'intimità ognuno deve sentirsi a proprio agio.Il genere umano è l'unico tra i mammiferi che può permettersi di fare l'amore guardandosi negli occhi, quindi non vi è nulla di strano se la posizione del missionario è la nostra preferita. Nella dieta dell'amore vale tutto e in questa posizione siamo in grado di bruciare circa 250 le calorie in dieci minuti, proprio niente male!

Coccole infinite:

baci e carezze sono davvero a buon mercato, perché non costano nulla e non sono nemmeno faticose. La tenerezza aumenta il desiderio, amplifica la sensazione di piacere ed è capace di coinvolgere emotivamente i partner rendendo l'incontro ancor più profondo e intenso. Ovunque si sia, qualunque sia la posizione o il momento, i tocchi a fior di pelle sono sempre molto graditi: scaldano il cuore, stimolano la fantasia e aprono a nuove esperienze.