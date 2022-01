Dieci frasi da dedicare al partner per cominciare bene il nuovo anno

Chi bene incomincia è a metà dell’opera. Anche quando si tratta di cominciare una conversazione con la nostra persona del cuore. Accogliersi con un saluto speciale, con una frase che apra il cuore alla comprensione e all’affetto è un ottimo modo per avviare un incontro sereno e indirizzato all’accordo e alla positività, anche se siamo insieme da molto tempo. È una buona pratica che, soprattutto all’inizio dell’anno, ci predispone al meglio per il futuro che ci attende , e che anzi è già qui. Ecco allora dieci frasi d’autore da dedicare al nostro lui e alla nostra lei tutti i giorni, ma soprattutto come augurio per il nuovo anno.

Sei stato bravissimo! Il compiacimento da parte nostra per un successo e per l'impegno profuso nell'affrontare una situazione meritano di essere espressi. Non servono obiettivi ambiziosi: basta un piccolo gesto di vita quotidiana, in cui lui ad esempio ha preso le nostre parti durante una cena natalizia con i parenti.

Ho fiducia in te - la fiducia reciproca è uno degli elementi principali su cui si fonda un rapporto stabile. Non è male ricordarlo a parole ogni tanto, facendo naturalmente seguire i fatti alle parole.

Sono qui per te - È importante fargli sapere che saremo al suo fianco qualunque cosa accada e a qualunque costo, ne tempi difficili come nei momenti di successo. Anche se ci sembra scontato, ciascuno di noi ha bisogno di sentirselo ripetere di tanto in tanto.

Grazie - È una piccola parola magica che può aprire tante porte. La gratitudine è uno dei sentimenti che non dobbiamo dimenticare mai, soprattutto nei tempi difficili: ricordarsi di quante cose dobbiamo essere riconoscenti può cambiare la prospettiva con cui osserviamo la vita.

Perdonami – Chi di noi non sbaglia mai? L’importante è ammetterlo, riconoscere di aver causato dispiacere e chiederne scusa dal profondo del cuore, proponendosi nello stesso tempo di non ricascarci la prossima volta.

Sono felice di essere qui con te adesso – Essere insieme a lui o a lei è piacevole anche se ciascuno sta facendo qualcosa di diverso. Perché la cosa importante non è quello che si fa, ma essere insieme.

Mi piaci – Anche se il tempo passa e non abbiamo più il fisico scattante di una volta, amiamo ogni piccolo segno che il tempo ha lasciato sul nostro compagno. Comprese le piccole rughe e quel po’ di pancetta da pigrizia.

Svegliarsi vicino a te è il modo migliore per cominciare la giornata (e il nuovo anno)

Quanto ti amo! – Sembra banale, ma se le parole vengono dal profondo del cuore, hanno dentro tutto il resto.

Non mi aspetto molto da questo nuovo anno, l'importante è che lo trascorriamo insieme.