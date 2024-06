Coppia e stonewalling: quando tra lui e lei c’è un muro

COME SI MANIFESTA LO STONEWALLING – Erigere un muro intorno a sé può essere un meccanismo di difesa, del quale la persona che lo mette in atto a volte non è consapevole. Di solito questo accade in situazioni di grande stress, come un lutto o un evento traumatico, in cui la persona si costruisce un guscio e vi si rifugia evitando il più possibile i contatti con il mondo esterno. Comportamenti di questo genere possono anche essere segnali di una patologia che richiede l’intervento di uno specialista. Generalmente però, lo stonewalling è una tecnica di manipolazione nella quale la persona che la mette in atto si chiude consapevolmente nel silenzio e nell’indifferenza per esercitare una forma di potere sugli altri, sul partner in particolare, per screditarlo e per esprimere disprezzo e poca considerazione. In questi casi lo stonewalling si manifesta con risposte a monosillabi, parole bofonchiate e poco comprensibili, comportamenti poco rispettosi come non guardare negli occhi la persona che sta parlando, cambiare discorso, ricorrere a frasi come “fai come vuoi, non mi interessa” o “lasciami in pace”, o addirittura abbandonare la stanza durante la conversazione.