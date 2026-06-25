Coppia: lasciarsi prima delle vacanze. Guida pratica per un’estate da single

Dinamiche di coppia: la rottura prima delle vacanze non è il colpo di scena che ci si aspettava, ma può trasformarsi in una finestra aperta su un’estate sorprendente. Con un pizzico di ironia, un’agenda ben studiata e qualche tattica salva-umore, l’estate da single smette di essere un “piano B” e diventa un nuovo inizio: più leggera, più libera, decisamente su misura. Niente romanticismi forzati, ma un manuale pratico per scegliere mete, compagnia, rituali e piccoli piaceri che rimettono al centro ciò che fa stare bene. Obiettivo: chiudere il capitolo senza strappi e aprire la stagione con stile, curiosità e un sorriso che non ha nulla da invidiare ai tramonti in riva al mare.