Coppia: come migliorare la vita a due durante il lockdown 

Siamo rinchiusi da settimane e le nostre abitudini di vita sono ormai stravolte. Siamo chiamati a resistere ancora un po’, speriamo non troppo a lungo, e di certo saremo in grado di farlo, anche con il nostro partner . L’insicurezza di questo periodo, la preoccupazione continua per la salute e, non ultimo, le prospettive economiche tutt’altro che rosee sono meno ardue da affrontare se si riesce a unire le forze e fare fronte comune. Ecco allora qualche consiglio di sopravvivenza per le ultime fasi (speriamo) di quarantena a due.

L’IMPORTANZA DELLE COCCOLE – Se non ci sono ragioni specifiche che consiglino il distanziamento, il contatto fisico è sempre della massima importanza. Tenersi tra le braccia, lasciarsi toccare e accarezzare è un modo elementare per trovare e dare conforto. Alcuni studi hanno rivelato che un abbraccio stretto, protratto per alcuni minuti, favorisce il rilascio di ossitocina, uno degli ormoni del benessere. Non rinunciamo alla vita sessuale: anche se le preoccupazioni del momento e l’ansia di poter essere sorpresi da figli o da altre persone che si trovano in casa possono essere dei deterrenti, dobbiamo continuare a creare uno spazio intimo e protetto in cui mantenere viva la scintilla dell’attrazione.



SIAMO TOLLERANTI E FLESSIBILI – Non è il momento per condurre battaglie senza quartiere per raggiungere questo o quell’obiettivo (dall’ordine perfetto in soggiorno all’archivio ideale delle cartelle di documenti). Accettiamo qualche compromesso in favore dell’armonia familiare, specie se in casa con noi ci sono bambini o persone anziane. È invece il momento per riportare alla memoria fatti positivi, momenti felici e, perché no, fare progetti per il futuro.



OBIETTIVO GENTILEZZA – Quando si è costretti a vivere in spazi ristretti è molto importante non solo quello che si dice, ma il modo in cui si comunica. La cortesia reciproca deve essere un must: se ci sentiamo arrabbiati e scontenti per qualche motivo (ma potremmo esserlo anche senza una vera ragione), focalizziamo l’attenzione sulle nostre sensazioni, contiamo tre respiri profondi, poi concentriamoci sul motivo del nostro scontento. È qualcosa che possiamo risolvere, magari con la collaborazione del partner? In questo caso, parliamone con lui o con lei, sempre con calma e con gentilezza. Se il disagio viene invece dalla situazione generale, andiamo dal nostro compagno e chiediamo conforto. Un suo sorriso, una stretta di mano, una parola dolce possono fare la differenza. Naturalmente dobbiamo essere pronti a fare altrettanto nei suoi confronti.



I NOSTRI SCHEMI – Dato che siamo rinchiusi già da qualche tempo, dovremmo aver consolidato uno schema organizzativo e una routine delle nostre giornate. Se la cosa funziona, continuiamo così, cercando magari qualche punto in cui può essere migliorata. Se invece la nostra organizzazione mostra segni di logoramento e di debolezza, non esitiamo a cambiarla: i dieci giorni che ci separano dal 4 maggio, posto che l’andamento dell’epidemia consenta davvero una “liberazione” in quella data, possono essere lunghissimi da trascorrere. Custodiamo con cura nella giornata qualche spazio solo per “noi due”, per parlare e confrontarsi prima di cominciare a preparare la cena, oppure per un film serale, o per una chiacchierata prima di andare a dormire.



GODIAMOCI L’INTIMITÀ – Non sottovalutiamo l’importanza di riscoprire ogni giorno l’intimità di coppia e la possibilità di trascorrere del tempo insieme, dato che siamo costretti a trascurare gli amici, gli allenamenti serali di calcetto o in palestra sono impossibili e, se lavoriamo da casa, risparmiamo il tempo degli spostamenti da e per l’ufficio. Sono in molti a riferire che questo è stato forse il solo lato positivo del periodo di quarantena, ovvero la possibilità di riscoprire e di dedicare del tempo gli affetti più cari. Godiamoci allora il più possibile questi legami, prima di tornare alla consueta frenesia.



NON RINUNCIAMO AGLI ASPETTI LUDICI – La fantasia e la creatività sono sempre un’ottima via di fuga. Dedichiamoci a quello che ci piace (o ci piaceva fare prima del lockdown): se siamo sazi di film e serie tv, inventiamo un gioco nuovo, ascoltiamo insieme le nostre playlist preferite, divertiamoci a ballare con la guida di un tutorial o facciamo una serata di karaoke con le basi che si trovano su Youtube. E se abbiamo una passione personale, da coltivare in solitudine senza il partner, prendiamoci anche uno spazio tutto per noi. Saremo più sereni e ritrovarsi insieme dopo sarà più bello.