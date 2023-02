Coppia: se l'amore è in auto, è tutta questione di posizioni

Fare l'amore in auto spesso è una piccola evasione che però garantisce un alto tasso di erotismo e mantiene sempre una sensazione di (rinnovata) libertà a patto che si sappiano sfruttare al meglio le specialissime occasioni che ci si presentano.

Il sesso in macchina non è ovviamente una novità, ma senza ingarbugliarsi tra la leva del cambio e il volante, passando per il freno a mano, è possibile trovare molte posizioni, perché in fondo bastano un po' di accortezza e una buona dose di fantasia. Ecco allora qualche suggerimento utile per apprezzare fino in fondo un incontro di coppia senza avere a disposizione materasso e lenzuola.



1 - FAI LA PRIMA MOSSA: quando ci coglie irrefrenabile il desiderio di appartarci per qualche minuto e ci intriga l'idea di fare l'amore in auto anche se potremmo avere a disposizione una camera da letto con tutti i comfort, ma il nostro partner non ce l'ha ancora proposto, niente paura. Facciamo noi la prima mossa: lo stupore, unito alla gratificazione di sentirsi desiderati, è sempre una perfetta garanzia per incontri da dieci e lode. No a tentennamenti o a retropensieri: anche da "grandi" l'amore in auto ha sempre il suo bel perché.

2 - IN AUTO IL VOLUME CONTA: inutile nasconderlo, lo spazio in una utilitaria è quello che è. Se proprio vogliamo approfittare di una situazione ad alto tasso erotico evitiamo le macchine piccoline e prediligiamo le station wagon, meglio ancora le monovolume. D'altra parte, soprattutto dopo una certa età, potremmo pagare i postumi del contorsionismo nei giorni successivi. Il consiglio furbo? Se siamo afflitti da mal di schiena perenni o sciatalgie, forse rimandare a un'occasione più confortevole non è poi così sbagliato.



3 - PUNTA SU UN OUTFIT ADATTO: se sentiamo che la serata potrebbe finire in un certo modo, lasciamo perdere gli outfit belli ma complicati. Meglio puntare su abiti facili da sfilare (e da reinfilare!), e dal momento che la seduzione fa parte del gioco, ecco che il mix perfetto è biancheria intima da urlo abbinata a un tubino semplice e ad effetto. Sexy e easy-to-wear!

4 - DIMENTICA LA COMODITÀ E FAVORISCI LA PASSIONE: comunque sia, in auto le posizioni che possiamo scegliere alla fine non sono poi così tante. Tenuto conto che l'abitacolo ha dimensioni da ridotte a ridottissime, possiamo contare solo sull'abbassamento del sedile anteriore (rigorosamente del passeggero) o approfittare dei sedili dietro, ammesso che non si sia su una spider a due posti. D'altra parte, la coppia che decide di concedersi un rapporto sulle quattro ruote, non è in cerca della comodità, ma preferisce assecondare la passione e tutto il resto conta davvero molto poco.



5 - IL MANUALE NON ESISTE: se l'auto ci regala il massimo della libertà, attenzione comunque a non confondere la possibilità del "qui e ora" con pericolose manovre di contorsionismo. Vero è che il sesso può essere una vera e propria arte, ma se applicato all'auto non può certo concedere grandi fantasie, a meno che non si sia davvero particolarmente inclini o molto audaci. Rubare qualche attimo di intimità è comunque molto gratificante, possiamo accontentarci anche di quello.





6 - FAI ATTENZIONE AL LUOGO: dare spettacolo e rischiare le manette per atti osceni in luogo pubblico non è proprio il caso e nemmeno farsi "scovare" dal vicino di casa o da occhi nemmeno troppo indiscreti. Cercare un luogo appartato è assolutamente indispensabile, attenzione però a non scegliere un posto fin troppo isolato. Chiudere bene le portiere è il minimo della sicurezza personale, ma a questo bisogna aggiungere una scelta accurata per il nostro incontro affinché non si avvicinino curiosi o mal intenzionati. Andando verso la bella stagione, la campagna potrebbe essere un'ottima soluzione purché l'isolamento non sia eccessivo.