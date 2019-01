Anno nuovo, vita nuova: i propositi per iniziare l'anno alla grande

Farfalle nello stomaco? Non pervenute! Messaggini hot a ogni ora del giorno e della notte? Mai ricevuti!

Ahi, ahi: siamo in zona rossa o possiamo dormire sonni tranquilli?

Se la fase della passione iniziale è già un ricordo, prima di fasciarci la testa proviamo a riflettere sul fatto che la relazione sta cambiando e si sta proiettando verso qualcosa di più profondo, meno entusiasmante forse, ma di certo ugualmente appagante. Ma ritrovare la passione si può: ecco come.



Parola d'ordine: seduzione! ammettiamolo: in un rapporto di lunga data la presenza dell'altro finisce per diventare scontata. Da un certo punto di vista, la solidità ci restituisce forza e sicurezza, ma d'altro canto con la scomparsa dell'insicurezza e del senso di attesa degli inizi svaniscono pure i brividi della conquista. La seduzione è un piacere e anche un dovere: non dovrebbe mai mancare perché è il pepe del rapporto, oltre che essere divertente e gratificante. Mai senza!



Assente giustificato: chi l'ha detto che essere assenti è un danno per le coppie? A volte, quando si sta insieme da tanto tempo, si ha la necessità di ritrovare i propri spazi e anche qualche momento di solitudine può essere rigenerante. Non c'è nulla di male nel ritagliarsi del tempo per fare qualcosa che ci piace: una seduta in palestra, qualche ora con le amiche o addirittura una gita fuori porta per visitare una mostra o andare a trovare parenti lontani. Una boccata d'aria fresca sarà benefica e ci consentirà di rituffarci nella vita coppia con rinnovata energia e umore al top.



Ridere fa bene: il riso fa buon sangue, dicono. Bene, non solo: scherzare, ridere e soprattutto sorridere insieme sono favolosi collanti per rinsaldare il rapporto di coppia e aumentare la complicità. Allontanarsi tra l'infinità di impegni quotidiani e distrarsi a causa delle troppe cose da fare è facilissimo e la distanza tra i partner può aumentare in maniera incredibile senza rendersene conto. L'intimità va cercata e rinnovata costantemente e una sana risata condita con tanto buonumore è certamente un ottimo medicamento.



Ogni cosa a suo tempo: l'attesa è sicuramente un'alleata importante per far salire il termometro della passione. Noi donne abbiamo bisogno di tempo, si sa: lasciarci andare non è facile, con la testa sempre piena di pensieri e l'orologio sempre sotto osservazione. L'amore e soprattutto la passione sono nemici della fretta: lasciamo allora che gesti affettuosi, come baci e carezze, siano abbondanti nel nostro rapporto perché sono taumaturgici per tutti, uomini e donne: il risultato sarà decisamente oltre le aspettative, garantito!



Fianco a fianco: l'intimità si rafforza con la vicinanza, soprattutto fisica. Mai quindi dimenticare di darsi un bacio della buonanotte prima di cadere stecchiti tra le braccia di Morfeo e soprattutto evitiamo di abbandonare il talamo coniugale perché il nostro lui russa o perché siamo inquiete o non riusciamo a dormire. Piuttosto, svegliamo il nostro partner e abbracciamolo: il contatto, i baci e le carezze sono gesti che non devono mai e poi mai mancare se si vuole conservare una intimità profonda e che preluda a incontri al top fra le lenzuola. La distanza allontana, quindi aboliamola: per l'anno che è appena iniziato, i buoni propositi per una vita intima scintillante devono essere rispettati. Pronte?