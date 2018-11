Eros: scopri perché molte coppie non hanno più intimità

La scontatezza e la noia sono tra le principali cause della fine della vita di coppia e d'altronde quando manca la parte più fisica di una relazione è facile trovare consolazione tra le braccia (o peggio, le lenzuola) di qualcun altro. Ecco quindi qualche semplice suggerimento per tenere sotto controllo il termometro della passione prima che il danno sia irreparabile!



Cominciamo dalla fine: non nascondiamoci dietro a un dito e chiediamoci sinceramente come va la vita matrimoniale una volta spenta la luce in camera da letto. Se a fine giornata non accade nulla, se l'unico desiderio è quello di girarci dall'altra parte per addormentarci tra le braccia di Morfeo, qualcosa non quadra. Ma quando anche il partner si avvicinasse per andare oltre al bacino augurale per i sogni d'oro e noi non in realtà non vediamo l’ora che il tutto finisca prima possibile, allora qualcosa che non quadra per davvero. Meglio chiarirsi le idee e parlarne con franchezza. Comunicare è sempre una buona idea.



Questione di feeling: se i rapporti con il nostro lui sono ben al di sotto delle nostre aspettative, se ogni volta sentiamo una bruciante sensazione di vuoto e di smarrimento, purtroppo qualcosa non funziona. Non è solo questione di posizioni o di frequenza, ma di quello che realmente vorremmo e che desideriamo. Per tenere viva la fiamma della passione occorre rinnovarsi e rinnovare le occasioni per stare insieme. La noia è la peggior nemica del sesso e dell'intimità, quindi se teniamo al nostro rapporto diamoci da fare per trovare nuove e stimolanti situazioni per stare insieme. Un weekend inaspettato, una cena a lume di candela, biancheria sexy: niente di particolarmente originale, ma sufficiente a regalare una sferzata di novità nella coppia.



Più di quanto non si creda: purtroppo i cosiddetti "matrimoni bianchi" sono assai più diffusi di quanto siamo disposti ad ammettere, o di quanto le stesse coppie siano disposte ad ammettere. Già, perché le scuse sono infinite: troppo lavoro, troppi impegni, troppa stanchezza, troppa tensione... insomma, tutto pur di negare l'evidenza e mantenere uno status quo che non soddisfa nessuno, tranne le apparenze. Ma siamo veramente sicure che questo sia giusto, legittimo e soddisfacente per proseguire nel matrimonio "finché morte non ci separi"? Riflettiamoci bene su prima che tutot vada a rotoli.



La soluzione c'è? Ecco una domanda alla quale non è certo facile rispondere. Le ricette in amore non esistono, se così fosse tutto sarebbe tanto semplice da diventare banale. L'unica cosa sulla quale riflettere è l'effettiva qualità della nostra relazione e quanto teniamo a che essa funzioni. Se siamo innamorate occorre mettere in gioco tutte le nostre energie per risollevare la situazione e far volare alto il nostro rapporto, dimenticando insicurezze, tabù e preconcetti. In amore vale tutto: lasciamoci andare, potrebbe essere molto più semplice di quanto non sembri e il nostro partner si troverà a (ri)scoprire una compagna nuova e stuzzicante. Insomma, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare: e qui la posta in gioco è davvero troppo alta per non provarci!