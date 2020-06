Anima gemella: come incontrarla, riconoscerla e non farsela sfuggire

Il nostro sommo desiderio è trovare un compagno con cui costruire un rapporto stabile e duraturo e, magari, mettere su famiglia. Invece incontriamo solo uomini che puntano a un breve flirt e che scappano alla velocità del fulmine non appena la storia si fa un po’ più seria. Anche se siamo ormai rassegnate all’idea che il Principe Azzurro viva solo nelle favole, non arrendiamoci alla triste conclusione che l’ amore vero non esiste e che una storia seria e di lunga durata non sia di questo mondo. Se facciamo fatica nell’incontrare la nostra anima gemella, forse dipende anche dal modo in cui la cerchiamo.

PRINCIPE AZZURRO O “REQUISITI MINIMI”? – Sul Principe Azzurro, con o senza cavallo bianco, sappiamo che occorre mettere una bella croce. Ma in fondo è anche una fortuna: come non sentirsi inadeguate davanti a un uomo praticamente perfetto (bello, intelligente, ricco, premuroso, comprensivo, protettivo al punto giusto e pure amante focoso)? Come minimo, la nostra vita sarebbe un inferno nel terrore che prima o poi qualcuna ce lo porti via. Se sull’uomo ideale ormai abbiamo poche illusioni, non dobbiamo però rinunciare del tutto a una serie di caratteristiche irrinunciabili: facciamone un elenco mentale e, quando incontriamo un ragazzo che ci piace, indaghiamo immediatamente sul fatto che le possieda tutte o almeno la maggior parte prima di dedicargli tempo ed energie. Anche se la vita è fatta di compromessi, un uomo deve perlomeno piacerci fisicamente (senza la chimica non si va lontano!), deve condividere i nostri valori fondamentali ed essere rispettoso nei nostri confronti. Se mancano queste tre cose non facciamoci illusioni: non riusciremo a cambiarlo ed è meglio cercare immediatamente altrove.

COMINCIAMO DA NOI STESSE – Dato che non abbiamo nessun controllo sul mondo che ci circonda, concentriamo la nostra attenzione su noi stesse: qui possiamo fare effettivamente la differenza. Se vogliamo incontrare un compagno interessante e attraente, dobbiamo conquistare queste caratteristiche a nostra volta e costruire un’immagine positiva di noi. Curiamo il nostro aspetto fisico, se serve con un po’ di sana alimentazione e di ginnastica, dedichiamoci a qualche buona lettura, cerchiamo di dare spessore alle nostre convinzioni e sforziamoci di fare esperienze nuove e interessanti. Cioè. coltiviamo in noi le qualità che vorremmo trovare nel partner: in questo modo sarà più facile riconoscerle e non farsele sfuggire quando le incontreremo.

RADAR ACCESO – Capita con una certa frequenza che il compagno ideale sia a un passo da noi e che impieghiamo molto tempo a rendercene conto. In altri casi, l’incontro “giusto” è così improvviso e fugace da lasciarci pocciassimo tempo per riconoscerlo e coglierlo. Fidiamoci del nostro istinto e, nello stesso tempo, non restringiamo troppo la nostra ricerca: manteniamo accese le nostre antenne e facciamole girare a 360 gradi. Se poi abbiamo fatto un incontro promettente, diamo alla storia il tempo di svilupparsi: a volte le persone si rivelano a poco a poco e occorre dare loro la possibilità di mostrarsi.

UN PO’ DI AUTOCRITICA – Se facciamo incontri promettenti, ma il lui di turno ci sfugge dopo pochi appuntamenti, e la cosa si ripete con una certa frequenza, un po’ di autocritica è indispensabile: siamo state, magari, troppo aggressive, sdolcinate, pretenziose o “so-io-tutto”? Non è possibile che tutti i farabutti del mondo siano perpetuamente sulla nostra strada: un po’ di responsabilità potrebbe essere anche nostra.

SMETTIAMO DI CERCARE – Se la ricerca del partner si trasforma in un pensiero fisso, paradossalmente abbiamo meno chances di incontralo e riconoscerlo, mentre cresce il pericolo di sentirci attratte da uomini “sbagliati”. Non lasciamoci consumare dall’attesa: pensiamo a vivere una vita piena ed appagante (anche se con i sensori accesi!) e godiamoci la nostra indipendenza: potrebbe anche trasformarsi in un elemento di fascino e di attrazione. Impegniamoci per migliorare la nostra autostima, frequentiamo gli amici, viaggiamo se è possibile e godiamoci tutto il buono che possiamo cogliere nelle nostre giornate. Soprattutto, ricordiamo che incontrare l’amore è un legittimo desiderio, ma non deve trasformarsi in una assoluta necessità.