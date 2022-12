Amore: addio alla perfezione, i single preferiscono "al naturale"

E' un tema ormai molto discusso, quello della realtà verso Instagram: ormai grazie ai filtri possiamo tutti ricercare quella perfezione che però, purtroppo, non esiste (quasi) mai. Ecco allora quali sono le indicazioni per avere più successo se si desidera trovare un nuovo partner.

Cercare un nuovo partner con la tecnologia digitale è ormai una prassi comune e nella storia di questa modalità di ricerca della persona giusta i profili dei single hanno attraversato diverse fasi: dai primi video old school negli anni ottanta per arrivare alle foto stilose e glamour stile Instagram, ma il periodo delle foto ritoccate pare essere arrivato al capolinea.

Una nuova ricerca globale condotta recentemente su quasi 4.000 single dalla dating app Inner Circle, rivela che ora che è diventato tutto più istantaneo, "live" grazie a piattaforme social come BeReal, TikTok e ai rullini di foto, in grado di offrire scatti più naturali e genuini: una tendenza che sta riscuotendo grande successo e che ora tutti cercano anche nelle immagini sulle app per chi cerca l'anima gemella.

Com'è ovvio, chi cerca l'amore ed è single pensa che con le foto studiate e ridefinite avrà più successo e oltre la metà degli intervistati (55%) ammette di aver selezionato con grande cura e attenzione una collezione di foto per il profilo.

Tuttavia, trovarsi di fronte a una selezione di scatti accuratamente scelta può dissuadere eventuali corteggiatori cisto che i single desiderano vedere qualcuno come è veramente: la quasi totalità degli intervistati (93%) ammette di essersi sentito frustrato nell'incontrare un partner che non sembrava quello che aveva visto in foto tanto che alla fine ben il 77% rifiuterebbe di accettare un secondo incontro se gli venisse proposto. Non solo: i single potrebbero addirittura dare buca agli appuntamenti, dato che l’84% degli intervistati ha dichiarato di trovare demoralizzante incontrare qualcuno che appare diverso dalle foto postate e l’87% afferma di non apprezzare foto modificate o con filtri.

Vince quindi l'onestà, fin dai primi contatti: essere autentici e pubblicare foto naturali, dove si appare come si è davvero, è la carta vincente ed ecco perché è meglio rimuovere foto troppo studiate dai proprio profili seguendo i suggerimenti su cosa fare per ottenere i migliori risultati.

Quanto emerge dall'indagine non lascia dubbi perché i single amano vedere foto autentiche, preziose per costruire un’immagine vera dell’altra persona, capire cos’hanno in comune e se può scattare la scintilla. Oltre a scegliere foto veritiere, se cerchiamo l'anima gemella con cui passare il Capodanno dovremmo provare a perfezionare il nostro profilo seguendo alcuni preziosi suggerimenti.

PUBBLICARE FOTO RECENTI: è l’esperienza di tutto. Ci siamo passati tutti: si scorrono i profili e si vede qualcuno che sembra il nostro tipo, ma quando si va sui suoi canali social scopriamo che ogni foto che utilizzata sul profilo nella app è di diversi anni addietro. La ricerca mostra che questo è un campanello d’allarme: la metà dei single non vuole vedere foto che risalgono a più di nove mesi prima. Ergo: se vogliamo ottimizzare le nostre possibilità, meglio aggiornare le nostre foto ogni due mesi.



MEGLIO ABBONDARE: quando si parla di foto, meglio abbondare. La quasi totalità degli intervistati (88%) dichiara che più foto ci sono, meglio è. Infatti, quando si parla di profili sulle app di incontri con più di una foto si ottiene un numero di match cinque volte superiore; d'altra parte, le immagini aiutano le persone a capire come siamo e per noi è l'opportunità di mostrarci e di dare indicazioni sulla nostra personalità. Cosa pubblicare? Un primo piano del viso, uno scatto a figura intera, una foto senza filtri, una foto scattata in un giorno normale senza essere in posa, una foto che evidenzi la nostra personalità mentre facciamo qualcosa che ci piace che ci rende felici.



FATTI AIUTARE: una delle sfide più grandi per avere foto sempre aggiornate è di averne abbastanza. Chiedere aiuto agli amici per farci fare qualche scatto è sicuramente una mossa vincente: basterà renderli partecipi del fatto che stiamo cercando di migliorare la nostra esperienza nel dating per farsi supportare al meglio. Del resto, il favore si può sempre ricambiare: casomai qualcuno dovesse trovarsi da solo, la nostra esperienza personale potrà certamente rivelarsi utilissima.