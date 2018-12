Amore, incontri e nuove amicizie: è boom delle app di dating online

Spotted è una app made in Germany e si differenzia dalle app più comuni poiché permette agli utenti di approcciare tramite l’interazione con messaggi anonimi, le cosiddette “note”.

Questi messaggi anonimi, visibili a tutti gli utenti entro una certa distanza dal luogo in cui sono stati pubblicati, permettono di interagire in modo alternativo: l’aspetto fisico passa in secondo piano, dando più spazio a ciò che una persona racconta di sé.



L’utilizzo dei servizi di dating online e in particolare delle app è un fenomeno in costante crescita anche nel nostro Paese, al punto che secondo Statista, Istituto di ricerca statunitense, circa l’8% delle persone tra i 18-29 anni ha ammesso di aver intrapreso una relazione con una persona conosciuta online.



Di pari passo con la loro enorme crescita, il pregiudizio legato ai servizi di incontri online va sempre più scomparendo: se nel 2005 il 29% degli adulti americani riteneva che i servizi di dating online fossero utilizzati da persone per così dire “disperate”, attualmente ben l'87% degli uomini e l'83% delle donne americane ritengono il fenomeno degli incontri online come socialmente accettabile.