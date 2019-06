Latte vegetale: meglio soia, avena o riso?

QUALCHE PRECISAZIONE – Innanzi tutto, non è corretto pensare che le bevande vegetali siano “meglio” del latte. Vanno piuttosto valutate singolarmente per le loro proprietà e per il loro sapore, che può risultare particolarmente gradito. La scelta di non consumare latte di mucca può anche essere legata a motivi di tipo etico, ideologico o salutistico: di fatto il latte non è un alimento indispensabile dal punto di vista nutrizionale, per cui possiamo orientarci secondo le nostre convinzioni e le nostre preferenze. Per quanto riguarda la salute, il consumo di latte vegetale può essere indicato quando abbiamo un’intolleranza al lattosio o alle altre proteine del latte, oppure se abbiamo il colesterolo alto.



IL LATTE DI SOIA – E’ il più conosciuto tra i latti vegetali e anche uno dei più ricchi di proteine. E’ però più ricco di fero e più povero di grassi rispetto al latte vaccino. Grazie alla presenza di lecitina, aiuta a combattere il colesterolo cattivo e, grazie alla presenza di isoflavoni, è utile per attenuare alcuni disturbi della menopausa. Per lo stesso motivo, però, è anche controindicato nelle persone che devono tenere sotto controllo queste sostanze, ad esempio chi ha o ha avuto un tumore o chi soffre di disturbi alla tiroide. La scienza è divisa in proposito, per cui il consiglio è affidarsi al consiglio del medico curante e consumare con moderazione i prodotti a base di soia, tra cui, appunto, il latte. La soia può anche dare luogo ad allergie nei soggetti sensibili.



LATTE DI RISO – E’ il più leggero in assoluto: contiene poche proteine, pochissimi grassi ed è privo di glutine. E’ molto digeribile e particolarmente adatto a chi vuole perdere qualche chilo di peso. Il suo sapore dolce lo rende adatto anche alla preparazione di dolci e budini: il latte di riso ha però un indice glicemico più elevato rispetto ad altre bevande vegetali e non è quindi ideale per i diabetici. E’ anche piuttosto povero di vitamine e minerali, ragion per cui viene venduto in versione arricchita di vitamine A, D e B12.



LATTE DI MANDORLE – È ricavato dall’infusione e dalla spremitura in acqua delle mandorle tritate: è quindi molto energetico, con circa 160 calorie a bicchiere contro le 120 del latte parzialmente scremato. Se da un lato è perfetto per una colazione energizzante, non è l’ideale se dobbiamo tenere sotto controllo il peso. Ha però un buon sapore dolce ed è ricco di sostane preziose, come fosforo, magnesio, ferro e vitamina. E’ anche più ricco di calcio rispetto agli altri latti vegetali.



LATTE D’AVENA – Fornisce un ottimo apporto di potassio ed è quindi utile per favorire la diuresi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso. E’ ricco di minerali e acido folico, ma è povero di fibre: l’ideale è abbinarlo a cereali integrali e a piccoli quantitativi di frutta secca. L’avena è ricca di una sostanza chiamata avenina, che ha un effetto riequilibrante sul sistema nervoso: può quindi essere utile nei periodi di grande stress. Ha poche calorie, quindi è ottimo per chi vuole mantenere sotto controllo il peso.



LATTE DI COCCO – Si ottiene dal frutto pestato e spremuto e non va quindi confuso con l’acqua di cocco, che invece è contenuta all’interno della noce. E’ il più calorico in assoluto: ha circa 200 calorie per 100 grammi di prodotto e ha un contenuto di proteine simile a quello del latte vaccino. Non è quindi l’ideale se si deve tenere sotto controllo il peso, ma è ottimo se cerchiamo una colazione energetica. E’ comunque molto digeribile e aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo.