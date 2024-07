Frutta: quale preferire e quale evitare se sei a dieta

Gli alimenti di origine vegetale contengono una grande quantità di nutrienti di cui il nostro organismo non può fare a meno per mantenersi in equilibrio e in buona salute, a cominciare da vitamine e sali minerali, senza dimenticare fibre, antiossidanti e carboidrati (in questo caso zuccheri). Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) invitano a consumare, per mantenersi in forma e in buona salute, almeno 5 porzioni quotidiane tra frutta e verdura, che corrispondono a circa 400 gr., una quantità che riduce in modo significativo il rischio di ammalarsi di malattie cardiache, diabete e ictus. Un altro suggerimento dell’OMS invita a preferire i prodotti di stagione, più sani, gustosi e sostenibili rispetto alle primizie e ai prodotti coltivati in serra o in Paesi lontani, e ad alternare i colori degli alimenti prescelti per assicurare all’organismo un’ampia varietà di nutrienti: è risaputo infatti che i vegetali di colore rosso, ad esempio pomodori, peperoni, ciliegie, mirtilli e ribes rosso, sono ricchi di licopene e di antocianine, dal riconosciuto potere antiossidante. Il giallo-arancione di carote, zucche, meloni e albicocche testimonia con certezza che stiamo assumendo un cibo ricco di beta-carotene, un importante precursore della vitamina A. Il verde segnala la presenza di acido folico, clorofilla, luteina, magnesio e altro ancora; il bianco parla di vitamina C, potassio e selenio, e infine il blu-viola segnala la presenza di antocianine, magnesio e vitamina C.