Morto lo storico Paul Ginsborg: aveva 76 anni

E' morto a 76 anni Paul Anthony Ginsborg, lo storico inglese naturalizzato italiano.

Già professore all'Università di Cambridge, ha insegnato Storia dell'Europa contemporanea all'Università di Firenze, città dove viveva e dove ha ricoperto il suo ultimo incarico come docente universitario. Era diventato famoso in Italia anche per l'impegno civile e pubblico ed è stato tra i fondatori del Movimento dei Girotondi e del Laboratorio fiorentino per la democrazia.