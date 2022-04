È morto lo scrittore Valerio Evangelisti, maestro del fantasy italiano

È morto a Bologna all'età di 69 anni, lo scrittore Valerio Evangelisti.

A darne notizia è stato Potere al Popolo , formazione politica nella quale l'autore di horror e fantasy militava e per la quale era stato candidato al Consiglio comunale bolognese alle ultime elezioni. Oltre alla sua vasta produzione letteraria, nota soprattutto per il ciclo di Eymerich , Evangelisti è stato impegnato per tutta la sua vita anche nella politica e nel sociale . È stato inoltre fondatore e direttore della rivista webzine "Carmilla on line".