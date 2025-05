Leonardo da Vinci ha cinque discendenti ancora in vita

Leonardo da Vinci avrebbe dei discendenti contemporanei. A confermarlo è il cromosoma Y, identificato in sei uomini toscani che discendono in linea patrilineare dal padre e da un fratellastro del genio del Rinascimento: cinque di loro sono attualmente in vita. La scoperta rappresenta un passo decisivo nel lungo cammino verso il recupero del Dna del celebre artista-scienziato, avviato trent’anni fa dal progetto internazionale Leonardo Dna Project, promosso dalla Rockefeller University di New York.