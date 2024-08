Cerca di portare in Italia un falso di Leonardo Da Vinci, la dogana francese lo blocca

Un falso dipinto di Leonardo da Vinci è stato bloccato alla dogana di Modane in Francia. L'opera aveva un permesso d'esportazione scaduto con una valutazione di un milione e trecentomila euro. Un uomo dalla Spagna avrebbe tentato di portarlo in Italia a Milano per venderlo come disegno autentico dell'artista toscano, ma è stato arrestato dalla polizia spagnola per contrabbando. Il Museo nazionale del Prado ha stimato il valore del ritratto tra i tremila e i cinquemila euro: l'immagine sarebbe infatti stata prodotta all'inizio del XX secolo per essere venduta come un falso dei ritrattisti milanesi del XV secolo.