Il principe Carlo d'Inghilterra protagonista di una colossale truffa "artistica"

In corso analisi approfondite e consulenze tecniche per appurare la verità. "E' certamente un falso" ha denunciato l'artista statunitense, Tony Tetro, conociuto per il suo talento nel replicare i lavori di maestri del passato e di artisti contemporanei.



Il povero principe sarebbe stato truffato. Per il "Daily Mail" il finto Monet non sarebbe l'unico fake. Sospetti sull'autenticità di altre due tele: un Picasso da 42 milioni di sterline e un Dalì da 12 milioni. Per il quotidiano britannico sarebbero entrambi contraffatti.



La questione si tinge di giallo perché i dipinti erano stati presi in presito per dieci anni a Dumfries House dalla vasta collezione di James Stunt, uomo d'affari ora in bancarotta. I tre lavori in questione erano stati valutati a fini assicurativi per un totale di 104 milioni di sterline. Le opere sono state già rimosse dalle pareti e rispedite al mittente. Per il principe Carlo un'altra impresa da dimenticare.