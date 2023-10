Gioconda di Leonardo, le analisi svelano un nuovo segreto su come fu dipinta

Il minerale

Prodotto dalla mescolanza di olio e ossido di piombo, dimostra la volontà di Leonardo di sperimentare, anticipando di secoli quello che poi fecero altri artisti come Rembrandt e Vincent van Gogh. Lo rivelano le analisi condotte sulla Gioconda da un team di esperti del Centro nazionale della ricerca scientifica francese (Cnrs) grazie al super microscopio europeo Esrf (European Synchrotron Radiation Facility), la struttura per la luce di sincrotrone di Grenoble. I risultati sono pubblicati su Journal of the American Chemical Society (Jacs). Analizzando ai raggi X del sincrotrone un microscopico campione del strato preparatorio della Gioconda, "abbiamo trovato una quantità relativamente elevata di plumbonacrite, un composto che pensiamo sia dovuto a una miscela specifica di olio e ossido di piombo", spiega il ricercatore Victor Gonzalez.