Amore e morte nel rock: le ultime ore di 50 star tra tragedie e misteri 

E' in libreria e negli store digitali " Amore, morte e rock'n'roll - Le ultime ore di 50 rockstar: retroscena e misteri " (Hoepli), il nuovo libro dello scrittore e giornalista musicale, Ezio Guaitamacchi . Con le prefazioni di Enrico Ruggeri e Pamela De Barres (una delle groupie più iconiche negli anni Sessanta e Settanta), il volume , è dedicato agli ultimi istanti di vita (spesso avvolti dal mistero) di diverse icone del rock, da Jimi Hendrix a Lou Reed passando per David Bowie, Otis Redding, XXXTentacion e molti altri.

La storia del rock si intreccia spesso e volentieri con la storia dei morti dei suoi protagonisti. Morti drammatiche e violente. O scherzi del destino in agguato con un incidente a spezzare una carriera in piena ascesa. O persino morti trasformate in opere d'arte. Ezio Guaitamacchi, decano del giornalismo musicale, autore e conduttore radio/tv, scrittore, docente e performer, è stato da sempre un amante del lato oscuro del mondo della musica, al quale ha dedicato in passato opere letterarie e televisive.

"Se la vita di una rockstar è fuori dall’ordinario, la sua fine così come i suoi grandi amori riportano questi personaggi 'stellari' al rango di esseri umani – spiega Guaitamacchi – è stato bello raccontarne le ultime emozioni, le grandi gioie, i dolori più profondi così come i lati più bui e misteriosi senza mai dimenticare la loro formidabile arte, ancora oggi la miglior colonna sonora delle nostre esistenze".

"Amore, morte & rock'roll", racconta in modo puntale e ricco di aneddoti le ultime ore di vita di cinquanta rockstar, morti che spesso sono intrecciate con i loro grandi affetti e come la mancanza dei medesimi possa essere, a volte, un killer spietato. Per questo l’opera, Illustrata da Francesco Barcella, raggruppa per tipologia di “crimine” gli ultimi momenti di diverse leggende della musica, corredando ogni storia con immagini d’archivio, box di approfondimento, citazioni e canzoni che fanno da “colonne sonore” ai racconti.

Nel libro si potranno scoprire molti retroscena di scomparse celebri, come il mistero dei tre testamenti di Aretha Franklin, l’ipotesi di uno scandalo di pedofilia dietro la morte di Chris Cornell, l’inquietante “faccia a faccia” tra James Taylor e l’assassino di John Lennon poche ore prima dell’agguato al Dakota Building, lo strano giro di medici e psichiatri che circondava Prince e molto altro. Insomma, le 360 pagine del libro (illustrate con immagini storiche e documentative) raccolgono storie incredibili in cui si mescolano mille emozioni, momenti di tensione e di commozione, tragedie enormi e amori infiniti.

Ezio Guaitamacchi

"AMORE, MORTE E ROCK'N'ROLL"

Hoeplli

360 ppgg, 29,90 euro