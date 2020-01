L'opera, pubblicata in Italia da Panini Comics, esce in contemporanea con l’originale americano in una edizione in cartonato contenuto in un esclusivo case in pvc.

Un volume emozionante e magnificamente illustrato dalla coppia più pop e technicolor del fumetto americano, Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, che ripercorre la scalata al successo dell’artista dall’anonimato alla fama mondiale, in parallelo all’ascesa e alla caduta del suo alter ego Ziggy Stardust.

Una graphic novel perfettamente in linea con il mondo immaginifico di Bowie, reso magistralmente da Allred, fumettista e scrittore americano autore di opere come "Madman" e "Red Rocket". La moglie Laura si occupa invece della colorazione delle tavole.

Michael Allred, Laura Allred, Steve Horton

"Bowie - Stardust, Rayguns & Mooonage Daydreams"

Panini Comics

ppgg. 160, 24 euro