Una Route du Bonheur ristorativa in Toscana

Un esempio emblematico di questi percorsi è la Route du Bonheur in Toscana, che collega alcuni dei ristoranti più prestigiosi della regione, partendo ad esempio da Caino, situato a Montemerano, lo storico ristorante bistellato gestito dalla chef Valeria Piccini. Il locale è rinomato per la sua cucina, utilizzando ingredienti locali e stagionali per creare piatti che raccontano la storia e la cultura della Maremma toscana​, ma anche per la sua cantina che si dipana sotto il paese. E parlando di cantine spettacolari, una seconda tappa potrebbe essere un altro bistellato come Arnolfo, regno dello chef Gaetano Trovato. Un'esperienza culinaria che unisce arte, tradizione e modernità all’interno della nuova bellissima sede, che tra vetro e metallo non nasconde nulla, ma custodisce molto. E poi si può ancora scendere, direzione Il Falconiere, a Cortona, gestito dalla chef Silvia Baracchi. Il ristorante è ospitato in una splendida villa del XVII secolo e offre una cucina raffinata accompagnata dai vini della propria cantina, Baracchi Winery​. E perché non concludere in uno dei più bei hotel d’Italia, ovvero Borgo San Felice. Il ristorante Poggio Rosso guidato dallo chef Juan Quintero propone un un tocco moderno e internazionale sulla cucina toscana, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla provenienza locale degli ingredienti​.