A Firenze l’estate gastronomica profuma di Sud America

Ma il legame con il Sud America è stato anche alla base del gelato di Cinzia Otri della Gelateria della Passera, che con gelsomino e cannella ha ricreato il gusto del primo cioccolato arrivato alla corte dei Medici durante il Rinascimento, così come il liquore Yerbito ha mostrato come la yerba mate argentina possa essere utilizzata anche nel campo degli spirits. Restando in tema di cioccolato, poi, proprio le sue molteplici sfumature gastronomiche nella cucina salata hanno visto protagonisti gli chef Tommaso Calonaci (Segno), Carlotta Delicato (Ristorante Delicato) e Vincenzo Artadi Carbajal (Miro), alle prese con un menù che ha visto il cioccolato Noalya spaziare tra bun di coda, bottoni di foie gras e piccione col mole poblano.