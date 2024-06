Una cena a quattro mani che da vita a originali sinergie

Dopo le amuse bouche si inizia con gli antipasti: di Nardoni sarà la Tartare di ventresca di tonno, granita di jalapeno e friggitelli, acqua di pomodoro Marinda e pistacchio, un originale compendio di sapori stagionali. Segue Minciguerra con il secondo antipasto, proponendo il Baccalà (unico prodotto di mare che entra nella cucina di Seguire le Botti) con zucchine alla scapece e gelato di alici e mozzarella, un piatto vivacissimo nei guizzi di sapori e consistenze. Di Nardoni è anche il primo piatto, Bottone croccante... ricordo di parmigiana, un raviolo croccante (una sorta di gyoza locale) che nasconde, come uno scrigno, una confortevole parmigiana di melanzane. Prosegue Mincigerra con il secondo, Coniglio, peperoni e cous cous speziato, una gustosa e creativa rivisitazione di un classico abbinamento, servito in più lavorazioni: carrè alla brace, spiedino di coscia e lombetto alle erbe e pancetta. Ad anticipare il capitolo dolce della cena, curato da Andrea Amato, sarà il predessert Liquirizia, asparagi, bietolina e limone...delizie di stagione, sorprendente e dallo spiccato gusto vegetale, così da sgrassare il palato e prepararlo al dessert, Come una fragola Favetta, golosa e ricercata celebrazione di uno dei prodotti più apprezzati del territorio. Ad accompagnare ogni portata non mancheranno le migliori etichette di Cantina Sant’Andrea, tra new entry e riserve.