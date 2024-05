Apre a Milano il nuovo Flores Cócteles Arena

Flores Cocteles è cocktail bar di Milano con una dimensione internazionale che intende portare al proprio bancone alcuni dei migliori bartender del mondo, molti dei quali italiani, in veste di special guest per la preparazione di drink a quattro mani da raccontare e presentazione ai clienti più affezionati e ai nuovi ospiti. La vicinanza con El Porteno Arena rende Flores Cocteles il locale perfetto per un aperitivo a cui far seguire una cena a base di specialità argentine nell’attiguo ristorante.