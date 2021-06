Maccheroncini con ragù di prosciutto

DIFFICOLTA facile

In questo caso non si tratta di una salsa o di un condimento espresso ma di vero e proprio ragù. Questa ricetta super collaudata fa parte del mio bagaglio culinario sin da quando ho memoria. Non temete, nella lunga cottura, è il latte ad ammansire il prosciutto crudo in un modo che vi sorprenderà e, soprattutto, non asseterà. Ottimo anche da servire su fette di pane abbrustolito a mo’ di crostini.