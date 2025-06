Pizza protagonista: il primo menu Omakase

Nelle due sedi poste nel cuore della Toscana, tra le colline del Mugello e il centro storico di Prato, c’è una pizzeria che ha scelto di andare oltre ogni definizione. “Elementi Cocktail & Pizza”, già nota per il suo approccio innovativo e premiata dal Gambero Rosso per la miglior proposta di bere miscelato 2024, ha introdotto una proposta inedita per il panorama italiano: un menu degustazione in stile Omakase interamente dedicato alla pizza. Un gesto che sovverte le regole e rilegge la tradizione in chiave fine dining, senza snaturarne l’identità.