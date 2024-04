Udine, dimesso due volte dall'ospedale muore per embolia polmonare

Un uomo di 65 anni di Povoletto (Udine) è morto a causa di un'embolia polmonare dopo un malore.

Due giorni prima, l'uomo si era recato in pronto soccorso per due volte nell'arco di 48 ore perché gli manca il fiato, ma in entrambi i casi era stato rimandato a casa. La moglie e la figlia hanno presentato querela e la Procura di Udine ha disposto l'autopsia, indagando per omicidio colposo due cardiologi e un medico del locale pronto soccorso.