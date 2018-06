Terrorismo, marocchino espulso per seconda volta in due mesi

Un 44enne marocchino, considerato vicino agli ambienti dell'estremismo islamico, è stato espulso per la seconda volta in meno di un mese. Già espulso la prima volta a maggio per motivi di sicurezza dello Stato, era tornato in Italia con un visto di 10 giorni per presenziare a un'udienza al Tribunale di Piacenza. Ma una volta rientrato nel nostro Paese, ha tentato di far perdere le tracce: invece è stato individuato, arrestato e di nuovo rimpatriato.