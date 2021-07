Scuola, Bianchi: "Lavoriamo compatti per evitare la Dad"

Ansa

Il governo "sta lavorando per riaprire a settembre in presenza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, confermando che l'obiettivo dell'esecutivo Draghi è scongiurare la Dad da settembre. Sia il suo ministero che quelli dei Trasporti e degli Affari regionali, ha aggiunto, perseguono l'obiettivo con "convinzione totale". Il "cantiere del Pnrr", per quanto riguarda le scuole, "vede un investimento di 18 miliardi di euro".