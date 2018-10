Gara di solidarietà per il piccolo Alex: in tanti a Milano per donare il midollo

In tantissimi hanno risposto all'appello dei genitori di Alessandro Maria, il bambino affetto da una malattia genetica rarissima che a un anno e mezzo ha fatto commuovere il web e smuovere le coscienze. Con un post su Facebook la mamma e il papà del piccolo hanno rivolto un appello al mondo per trovare un donatore che potrebbe avere il midollo compatibile con quello del figlio, che rischia la vita. La gara di solidarietà è scattata in tutta Italia e a Milano i gazebo organizzati dall'associazione Admo in piazza Sraffa sono stati presi d'assalto con lunghe code. In fila soprattutto studenti, ma anche lavoratori che per la causa hanno chiesto un giorno di permesso.