Eutanasia legale, al via i referendum days: a lanciarli Fedez, Costanzo e Vasco

Partono i referendum days per l'eutanasia legale, mobilitazione nazionale che coinvolgerà fino a lunedì 12 luglio oltre 500 tavoli in tutta Italia, 8.500 volontari e 1.600 autenticatori oltre avvocati e notai registrati, cancellieri, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali. L'obiettivo è raggiungere 500mila firme entro il 30 settembre. A lanciare la quattro giorni di firme in tutta Italia anche diversi testimonial sensibili alla causa promossa dall'Associazione Luca Coscioni: Maurizio Costanzo, uno dei primi firmatari; Fedez, che dai canali social ha diffuso una call to action ai suoi fan attraverso una immagine che lo ritrae al fianco del tesoriere dell’associazione, Marco Cappato; Giobbe Covatta e Vasco Rossi, che ha concesso i diritti della canzone "Vivere" come colonna sonora dello spot ufficiale della campagna. Si tratta di un corto in cui il protagonista, circondato in una bella casa dall'affetto dei suoi cari, si trova in una condizione di malattia irreversibile che lo porterebbe a voler "stare spento" ma che gli permette solo di spegnere la radio. "È il momento di mettercela tutta, perché da questo Parlamento non possiamo aspettarci una legge. Unico ostacolo infatti è il ceto politico, unico potere che può impedire di arrivare al referendum. La gente comune sa già di cosa stiamo parlando meglio dei politici. Sa che stiamo parlando di potere evitare di soffrire per chi lo vuole e lo decide", ha dichiarato Cappato.