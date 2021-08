IPA

"I casi Covid da variante sconosciuta per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21esimo giorno". E' quanto prescrive la circolare del ministero della Salute sui nuovi termini di quarantena e isolamento.