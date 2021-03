Coronavirus, Gimbe: contagio avanza, intensive sotto pressione 

Getty

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in Italia rileva, nella settimana 3-9 marzo rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casi (145.659 rispetto a 123.272) e, per la prima volta da 8 settimane, una risalita dei decessi (2.191 rispetto a 1.940). In crescita anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (2.756 rispetto a 2.327) che risultano sotto pressione in ben 11 Regioni.