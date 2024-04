Torta salata asparagi e spinaci

PROCEDIMENTO

Fate rosolare uno spicchio d'aglio con l'olio, aggiungete 500 grammi di spianci e fate cuocere per qualche minuto. Contemporaneamente cuocete 500 grammi di asparagi nell'asparagiera. Nel frattempo preparate il composto base con 6 uova, 100 ml di panna e 40 grammi di formaggio grattugiato. Sbattete per bene e aggiungete sale e pepe.

Unite al composto gli spinaci tritati e schiacciati bene (per far fuoriuscire tutta l'acqua) e gli asparagi tagliati a pezzetti. Amalgamate bene il tutto e insaporite con del timo. Versate il composto in uno stampo con cerniera ricoperto con carta da forno e infornate a 180 gradi per circa 20/25 minuti.