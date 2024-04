Involtini pane e formaggio

PROCEDIMENTO

Partite subito con la cottura degli spinacini in padella con dell'olio e uno spicchio d'aglio. Tagliate a fettine la mozzarella per la pizza. Successivamente tagliate i bordi delle fettine di pane in cassetta e appiattitele con un mattarello. Una volta cotti, sgocciolate per bene gli spinacini e tagliateli con una mezzaluna.



Assemblate gli involtini mettendo sul pane una fetta di mozzarella, un po' di spinacini e arrotolando il tutto. Successivamente passateli nell'uovo sbattuto e nel pangrattato. Una volta preparati, friggeteli in abbondante olio d'arachidi. Una volta asciugati bene dall'olio in eccesso, cospargete con un pizzico di sale.