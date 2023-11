Terrina di uova e verdure

PROCEDIMENTO

Mettete a cuocere 3 uova, portate l'acqua ad ebollizione e lasciate cuocere 7 minuti. Rosolate in padella uno spicchio di aglio e saltate un misto di verdure come carote piselli e fagiolini per un totale di 500 grammi. Aggiungete 500 grammi di ricotta fresca setacciata, insieme a 50 grammi di formaggio grattugiato e 40 grammi di pecorino.

Unite 3 uova, sale e pepe. Riempite con metà composto uno stampo da plum cake foderato con carta forno. Disponete le uova sode al centro creando tre piccoli alloggiamenti. Continuate a riempire lo stampo con il rimanente del composto e infornate a 180 gradi per 1 ora.