Crostata di zucca

PROCEDIMENTO

Unite 600 grammi di farina e 300 grammi di burro per iniziare a preparare la frolla. Aggiungete 5 tuorli e 280 grammi di zucchero di canna. Impastate il tutto fino a ottenere un panetto liscio. Fare riposare in frigorifero per 1 ora. Tagliate a tocchetti 800 grammi di zucca, mettetela su una teglia coperta da un foglio di alluminio e infornate a 200 gradi per 45 minuti.

Una volta cotta, frullate la zucca con 80 grammi di zucchero di canna, 1 uovo, 30 grammi di rum, 200 grammi di panna fresca e dello zenzero in polvere. Imburrate e infarinate uno stampo con cerniera e stendete la frolla al suo interno, anche su i bordi. Bucherellate con i rebbi di una forchetta e versate il composto del ripieno. Infornate a 165 gradi per 50 minuti.