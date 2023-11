Insalata di patate alla greca

PROCEDIMENTO

Tagliate a dadi irregolari le patate. Fatele cuocere in pentola a pressione, saranno pronte in 15 minuti. Tritate dell'erba cipollina e mettetela da parte. Tagliate a fettine due cipolle e tuffatele in acqua bollente salata.

Dopo aver sbianchito le cipolle mettetele a marinare in aceto di vino rosso e sale. Aggiungete l'erba cipollina alle patate lessate. Unite la cipolla lessata bene. Fate una salsa con 350 grammi di yogurt greco e 4 cucchiai di maionese. Salate le patate e la salsa e amalgamate il tutto.