Torta di mele, zenzero e rosmarino

PROCEDIMENTO



Impastate 550 grammi di farina con 220 grammi di burro per realizzare la frolla. Unite 9 rossi di uovo e 200 grammi di burro. Continuate ad impastare fino ad ottenere un panetto liscio. Mettete in frigorifero e lasciatelo riposare1 ora. Nel frattempo praparate il ripieno con 5 mele rosse sbucciate e tagliate a dadini. Aggiungete 100 grammi di zucchero di canna, 40 grammi di amido di mais, 50 grammi di olio extra vergine di oliva, rosmarino tritato, 5 cucchiaini di zenzero in polvere, la scorza e il succo di un limone e a piacere un po' di zucchero a velo.

Lasciate macerare il tutto per 15 minuti. Mettete la frolla in una teglia con cerniera precedentemente imburrata e infarinata. Versate il composto, coprite con un secondo disco di frolla e chiudete bene i bordi. Bucherellate nuovamente la superficie e infornate a 185 gradi per 45-50 minuti.