Arista in carpione

PROCEDIMENTO

Per preparare il carpione mettete in una padella 500 ml di acqua, 500 ml di vino, 500 ml di aceto di vino, 2 spicchi di aglio, gambi di prezzemolo, 50 grammi di sale e 100 grammi di zucchero. Aggiungete bacche di ginepro, foglie di alloro e fate bollire per 15 minuti e poi filtrate. Nel frattempo tagliate la cipolla a julienne, sbattete due uova, impanate le fette di arista e friggetele in padella.

Fate poi asciugare l'olio in eccesso e salate. Mettete le cipolle in padella con olio, sale e fatele appassire bene. Appena si iniziano ad ammorbidire, aggiungete il carpione un po' alla volta fino a completare la cottura. Servite l'arista con carpione e cipolle.