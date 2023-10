Crostatine alla confettura di bacche di goji e mandorle

PROCEDIMENTO



Mescolate 250 grammi di farina con 150 grammi di zucchero, 125 grammi di burro morbido e iniziate così a comporre la pasta frolla. Aggiungete 2 uova e la scorza di un limone. Ottenete un panetto che lascerete riposare in frigorifero per circa 1 ora. Nel frattempo preparate la confettura con 150 grammi di bacche di goji e 90 grammi di zucchero. Mettete tutto in un pentolino e portate ad ebollizione con 200 grammi di acqua. Poi frullate tutto.

Rimettete le bacche di goji nel pentolino, sciogliete in acqua fredda 15 grammi di amido di mais e unite alle bacche frullate nel pentolino sul fuoco. Portate nuovamente a bollore e fate solidificare. Una volta freddo, mettete il composto in una sac à poche. Con la frolla foderate degli stampini monoporzione e aggiungete dei fagioli in modo che la pasta non si gonfi. Infornate a 180 gradi a funzione statica per 12 minuti. Fate raffreddare, togliete i fagioli e farcite con la confettura. Cospargete di mandorle a granella e servite.